Москва онлайн покажет закулисье Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Фото: Москва 24/Никита Симонов

20 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть закулисье Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Russia, которая проходит в Музее Москвы. Наш корреспондент пообщается с организаторами, дизайнерами, моделями и самыми стильными посетителями.

В этом году более 70 дизайнеров покажут свои новые коллекции. Гости познакомятся с творчеством российских дизайнеров Rogov, Masha Tsigal, Za_Za, Yana Besfamilnaya, Nastya Nekrasova и другими.

В Неделе моды участие примут также иностранные дизайнеры Kyle Ho, Christoph Ritter Studio (оба – Великобритания), Juan De La Paz (Боливия) и другие.

Смотрите прямую трансляцию 20 октября в 17:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.