Контролер в московском метро помог задержать федерального преступника

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Контролер "Организатора перевозок" помог задержать федерального преступника. Это произошло во время рейда в Московском метрополитене, сообщили в пресс-службе ГКУ.
Выяснилось, что мужчина был в вагоне подземки без перчаток. Позднее стало известно, что у столичного пассажира не было при себе документов. В скором времени его проводили в полицию для установления личности. Стражи порядка обнаружили, что мужчина в федеральном розыске из-за угона машины.
В связи с чем ему грозит не только штраф в размере пять тысяч рублей, но и уголовная ответственность. "Сотрудников, помогающих поймать преступников, мы всегда награждаем и отдельно благодарим их за вклад в повышение безопасности московского транспорта", – рассказал руководитель "Организатора перевозок" Владислав Султанов.
Ранее пассажир метро обезвредил и передал полиции мужчину, угрожавшего девушке ножом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
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