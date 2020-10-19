В Роспотребнадзоре заявили о возможном приближении пика заболеваемости COVID-19

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что Россия приближается к пику по числу новых выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно, сейчас мы находимся в фазе роста заболеваемости и, возможно, приближаемся к ее пику", – сказала Пшеничная.

Она добавила, что сейчас в стране продолжается рост заболеваемости, поскольку ограничительные меры не дают сразу должного эффекта. По ее словам, для видимого результата должно пройти не менее 14 дней с начала их введения.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Анатолий Альтштейн заявил, что рост числа случаев коронавируса свидетельствует о скором достижении пика. Вирусолог отметил, что показатели по выявленным случаям коронавируса зависят в первую очередь от того, как граждане соблюдают противоэпидемические меры.

На прошлой неделе заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация по коронавирусу в стране может стабилизироваться примерно через 20 дней после того, как Россия пройдет два инкубационных периода.

В России за последние сутки подтвердили 15 982 новых случая коронавируса, 4 184 (26,2%) из них были без клинических проявлений. В Москве зарегистрировано 5 376 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 1 415 316 случаев коронавирусной инфекции.

