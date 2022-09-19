Россиянам рассказали, как правильно сажать деревья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Некоторыми правилами по правильной высадке деревьев поделилась эколог, руководитель экологической секции экспертного совета комитета Совета Федерации по природопользованию Наталья Соколова. По ее словам, нужно обращать внимание на приживаемость дерева и размер саженца.

"Каждые 2,5 сантиметра диаметра – это примерно 1 год приживания. Если мы берем саженец 5 сантиметров, то два года будет приживаться дерево. Я бы советовала, чтобы не больше 10 сантиметров был диаметр, иначе срок приживаемости будет увеличиваться", – отметила она.

Кроме того, утверждает эксперт, яма для дерева должна быть широкой, а не глубокой.

"Глубина посадочной ямы должна быть немного меньше высоты земляного кома, где растет дерево. Получается, что корневая шейка будет чуть выше уровня земли и ее будет видно. Ширина посадочной ямки должна равняться трем диаметрам земляного кома", – рассказала специалист.

Углы вокруг углубления для саженца нужно делать немного скошенными, но не прямыми. Почву можно взрыхлить с помощью лопаты, сообщает "Радио 1". Благодаря этому корни мягко войдут незнакомую землю.

Ранее синоптик рассказал, что в Москве и Московской области начался грибной сезон. Он отметил, что в августе и в начале сентября в регионе выпало мало осадков, однако эту ситуацию исправили теплые дожди, которые увлажнили землю. Благодаря им и стартовал сезон для грибников.