Байден заявил об окончании пандемии коронавируса

Фото: depositphotos/palinchak

Пандемия коронавируса осталась позади, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телекомпании CBS.

"Пандемия окончена. У нас пока еще остаются проблемы, связанные с COVID-19, мы все еще много над этим работаем. <...> Но если вы заметили, никто не носит масок. Похоже, что все в хорошей форме", – сказал он.

14 сентября комиссия по коронавирусу ученых британского медицинского журнала The Lancet опубликовала доклад, в котором не исключалась версия лабораторного происхождения вируса. В отчете также было указано, что США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID-19.

На прошлой неделе директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан заявил, что системы здравоохранения во всем мире должны быть готовы к реагированию на возможное появление нового штамма коронавируса, который может оказаться более опасным, чем предыдущие.

В то же время Райан обратил внимание на то, что в настоящее время ситуация с COVID-19 в мире улучшилась, однако значительная часть населения планеты не защищена от него. Кроме того, по его словам, в некоторых странах все еще очень слабые системы здравоохранения.

