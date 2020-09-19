Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода установится в столичном регионе в субботу, 19 сентября. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, днем воздух в городе прогреется до 12–14 градусов тепла. При этом ночью температура опустится до 5 градусов.

В городе будет преобладать северо-западный ветер c порывами до 16 метров в секунду. Из-за этого в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности.

Атмосферное давление установится на отметке в 744 миллиметров ртутного столба.

Отмечается, что в Подмосковье в ночь на воскресенье местами ожидаются первые заморозки. Температура может опуститься до минус 1 градуса.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет зима. По его данным, самым теплым месяцем станет февраль.