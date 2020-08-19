Экологи предупредили об опасности ядовитых паразитов на стволах деревьев

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В министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили о паразитирующей на деревьях ликогале древесинной, которая представляет опасность для человека. Специалисты призывают не трогать ее руками, сообщает Агентство "Москва".

"Это очень ядовитый гриб. Его споры проникают в организм, что ведет к появлению ряда заболеваний. По некоторым данным, гриб провоцирует онкологические болезни", – говорится в сообщении.

По словам специалистов, ликогала может перемещаться. Она растет на полусгнивших деревьях и выглядит как шарики красного, розового или кораллового цветов.

Ранее москвичам рекомендовали не трогать гигантских красных слизней. В слизи этих моллюсков могут содержаться паразиты и патогенные микроорганизмы.