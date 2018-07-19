Дуров попал в рейтинг самых влиятельных людей моложе 40 лет

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Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров вошел в рейтинг самых влиятельных людей моложе 40 лет, составленный журналом Fortune. В рейтинге издания Дуров находится на 25-м месте.

Первую строчку заняли один из основателей и главный управляющий Instagram 34-летний Кевин Систром и основатель Facebook 34-летний Марк Цукерберг. Отмечается, что в этом году в Instagram зарегистрировались больше миллиарда пользователей, а доходы Facebook от рекламы превысили стоимость всех акций компании.

На второй строчке списка оказались руководители транспортной компании Lyft Логан Грин и Джон Зиммер. Третье место занял сооснователь и главный управляющий китайской компании Meituan-Dianping Ван Син.

В список также попал программист Виталик Бутерин. Он занял 22-е место рейтинга.