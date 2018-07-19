В Коломенском пройдет татаро-башкирский праздник "Сабантуй"

Фото: Портал Москва 24/Михаил Сипко
В музее-заповеднике Коломенское 21 июля пройдет общегородской татаро-башкирский праздник "Сабантуй".
Гостей ждут конкурсы, игры, ярмарка национальных сувениров, поединки борцов на поясах и различные мастер-классы для детей. Юные гости смогут поучаствовать в боях с мешками на бревне, перетягивании каната, разбивании горшков с закрытыми глазами и других состязаниях.
В парке будет пять сцен. Программу будут вести пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анися Ольхова, заслуженная артистка Татарстана Гульназ Сафарова и заслуженный артист Республики Башкортостана Фирдат Галиев. Для гостей праздника выступят мастера искусств Москвы, Татарстана и Башкирии.
На "Сабантуе" пройдет парусная регата. Также гостей ждут разнообразные угощения, в том числе татарские сладости – башкирский мед и медовый чак-чак весом больше двух тонн.
На площади более 200 000 квадратных метров посетители увидят татарскую и башкирскую деревни, восточную ярмарку, аллею национальных шатров, аттракционы и многое другое.
Праздник начнется в 13:00, а массовые гуляния в Коломенском стартуют уже в 11:00.
В прошлом году в празднике приняли участие более 200 тысяч москвичей и гостей столицы.
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