В Коломенском пройдет татаро-башкирский праздник "Сабантуй"

Фото: Портал Москва 24/Михаил Сипко

В музее-заповеднике Коломенское 21 июля пройдет общегородской татаро-башкирский праздник "Сабантуй".

Гостей ждут конкурсы, игры, ярмарка национальных сувениров, поединки борцов на поясах и различные мастер-классы для детей. Юные гости смогут поучаствовать в боях с мешками на бревне, перетягивании каната, разбивании горшков с закрытыми глазами и других состязаниях.

В парке будет пять сцен. Программу будут вести пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анися Ольхова, заслуженная артистка Татарстана Гульназ Сафарова и заслуженный артист Республики Башкортостана Фирдат Галиев. Для гостей праздника выступят мастера искусств Москвы, Татарстана и Башкирии.

На "Сабантуе" пройдет парусная регата. Также гостей ждут разнообразные угощения, в том числе татарские сладости – башкирский мед и медовый чак-чак весом больше двух тонн.

На площади более 200 000 квадратных метров посетители увидят татарскую и башкирскую деревни, восточную ярмарку, аллею национальных шатров, аттракционы и многое другое.

Праздник начнется в 13:00, а массовые гуляния в Коломенском стартуют уже в 11:00.

В прошлом году в празднике приняли участие более 200 тысяч москвичей и гостей столицы.