В ОНК рассказали о содержании в спецприемнике устроившего ДТП Ишаева

14:59
Фото: Агентство "Москва"
Арестованный за вождение в нетрезвом виде внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев находится в спецприемнике № 2 ГУ МВД по Москве и содержится в камере один, рассказал ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников.
"Игорь Ишаев сидит пока один в трехместной камере, но одиночество ему не нравится, он просит его перевести в другую, где ребят побольше", – пояснил он RT.
Как уточняет секретарь ОНК, по словам арестованного, в спецприемнике тот находится впервые.
При проверке выяснилось, что Ишаеву, как и другим арестантам, выдали неполный комплект постельного белья, добавил он.
От ужина внук экс-губернатора отказался и выглядел немного подавленным, отметил правозащитник. Он объяснил, что Ишаев волнуется за возлюбленной, с которой в августе у него планируется свадьба. Обжаловать решение суда арестованный не собирается, сказал Мельников.
"Еще не намерен больше садиться за руль в России, говорит, что будет ездить с водителем", – уточнил ответственный секретарь ОНК.
Внук экс-губернатора Хабаровского края за рулем Porsche Panamera столкнулся с двумя движущимися во встречном направлении машинами. В МВД по столице сообщили, что в момент аварии водитель был нетрезв. Кроме того, до этого его лишили прав.
В суде Ишаев заявил, что был трезв и выпил две бутылки пива уже после ДТП, "чтобы снять стресс". По утверждению мужчины, причиной случившегося стала "застрявшая на педали газа травмированная нога". Его арестовали на 12 суток.
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