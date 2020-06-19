В Москве сохраняется низкий прирост новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице подтверждено 1 136 новых случаев коронавируса. Это в два раза меньше числа выздоровевших за сутки (2 003 пациента), сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В Штабе сообщили, что прирост новых случаев коронавируса составляет 4,4%. За месяц он сократился в четыре раза: за неделю с 8 по 15 мая прирост составлял 36 942, а за неделю с 12 по 19 июня – всего 8 986, уточнили специалисты.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 41,9% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 35,3%.

Около 9,7% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 5,5% из них старше 80 лет. Еще 7,6% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

В России за день подтвердили 7 972 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. При этом в 2 620 случаях клинических проявлений не было. Всего в стране зарегистрировали 569 063 случая коронавируса в 85 регионах, вылечились 324 406 человек, скончался 7 841.

