Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Гроза с сильным ветром ожидается в столице во вторник, 19 июня, сообщает Гиродметцентр России. Днем сохранится жаркая погода, столбики термометров поднимутся до 23–25 градусов выше ноля.
Ночью существенного похолодания не ожидается. Температура воздуха опустится только до 18 градусов тепла. В течение всех предстоящих суток на небе будет переменная облачность.
Осадки ожидаются незначительные, в некоторых районах города они усилятся к вечеру. Тогда же придет гроза. Ее будет сопровождать сильный ветер, скорость которого в порывах составит 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы – 747 миллиметров ртутного столба.
Из-за сильного ветра в столице объявили желтый уровень погодной опасности на 19 июня. Предупреждение действует во всей центральной России.
Как отмечает портал "Метеоновости", в столице уменьшилось содержание кислорода в воздухе, а температурный фон на пару градусов выше нормы. Погода может отрицательно сказаться на здоровье людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Гроза и сильный ветер могут спровоцировать беспокойство и тревогу, а также нарушение сна у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.
Какой прогноз дают синоптики на 19 июня
Ранее сообщалось, что 18 июня в столице погода побилатемпературный рекорд с начала года. Воздух прогрелся до 27,7 градусов, что на четыре-пять градусов выше климатической нормы.
Синоптики отмечали, что жара сохранится в городе до конца недели, но стоит также ожидать и дождей. К выходным начнет становиться прохладнее.
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