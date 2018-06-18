Жара с дождями и грозами ожидает москвичей на рабочей неделе

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Москвичей ожидает теплая погода во время всей рабочей недели, но при этом в городе пройдут дожди и даже грозы, сообщили в центре погоды "Фобос". Синоптики также отметили, что к выходным придет похолодание.

"Во вторник увеличится вероятность дождей, прогремят грозы, мы ожидаем 25–26 градусов, по области 22–27 градусов. В середине недели в столице и области будет преобладать умеренно теплая, без существенных осадков погода с температурой в дневные часы 25–28 градусов, по ночам 16–19 градусов", – цитирует представителя центра Агентство "Москва".

Отмечается также, что к концу недели вероятность кратковременных дождей увеличится. Кроме того, к выходным температура понизится до 22–23 градусов из-за очередного атмосферного фронта.

По данным Гидрометцентра России, 19 и 20 июня в городе ожидается сильный ветер, во время порывов его скорость может достигать 12–17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что понедельник, 18 июня станет самым жарким днем недели. После обеда столбики термометров поднимутся до 25−28 градусов выше нуля. Это самый высокий показатель с начала года.

Температура в Москве вернулась к июньской норме в конце прошлой недели. Этому способствовал скандинавский антициклон, который принес в столицу теплый воздух.