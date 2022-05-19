Москва 24: специалисты расскажут, как воспитывать ребенка после развода

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20 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Как защитить свои родительские права и соблюсти интересы ребенка после развода?".

Как воспитывать детей и кто должен защищать их интересы в условиях раздельного проживания родителей? Какие ошибки чаще всего совершают родители после развода? Должны ли учитываться в спорных ситуациях мнения и желания ребенка? На эти и другие вопросы ответят:



уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;

президент Национальной ассоциации исследователей синдрома отчуждения родителя, эксперт Национальной родительской ассоциации Станислав Клюев;

директор Академии стратегических инициатив, член научно-консультативного совета Российского психологического общества Александр Сухотин;

общественный деятель, член Общественной академии национальной безопасности Максим Бобков;

адвокат Адвокатской палаты Москвы, директор института медиации Российской академии адвокатуры и нотариата Елена Сенина.

Смотрите прямую трансляцию 20 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.