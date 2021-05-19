Скончалась сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко

Фото: кадр из фильма "Приключения Буратино"; режиссер – Леонид Нечаев; производство – Гостелерадио СССР; twitter.com/protsenko083

Актриса Татьяна Проценко скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на супруга артистки Алексея Войтюка.

"Это случилось в 10:30 сегодня, она скончалась в реанимации. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы", – рассказал муж актрисы.

В настоящее время дата и место прощания пока неизвестны.

Актриса родилась 8 апреля 1968 года. Как рассказывала сама Проценко, в поезде она познакомилась с ассистентом режиссера "Буратино", после чего он сам предложил ей пройти пробы на роль Мальвины.

Артистка окончила киноведческое отделение ВГИКа, кроме того, она была членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у Проценко обнаружили рак.