Умерла вдова легендарного советского разведчика Кима Филби Руфина

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Скончалась вдова легендарного советского разведчика Кима Филби Руфина Пухова-Филби. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление историографа Филби, заместителя главного редактора "Российской газеты" Николая Долгополова.

Известно, что Пухова-Филби умерла в Москве в возрасте 88 лет.

"Руфины Ивановны не стало", – подтвердил Долгополов.

По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, причиной смерти Пуховой-Филби стала продолжительная болезнь.

"Своего супруга она пережила на 33 года, каждый день тоскуя по нему", – отметила Меркачева.

Советский разведчик Ким Филби входил в Кембриджскую пятерку – группу выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже, сотрудничавшую с разведкой СССР. Участники группы в предвоенные и военные годы передавали ценные сведения по основным международным проблемам.