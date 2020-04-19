Некоммерческие организации проведут онлайн-встречи с 20 по 24 апреля

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С 20 по 24 апреля некоммерческие организации проведут онлайн-трансляции. Москвичи узнают, как справиться с тревогой, не столкнуться с мошенничеством и стать волонтером, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, 20 апреля желающим расскажут, как начать помогать людям, страдающим боковым амиотрофическим склерозом. Прямой эфир стартует в 19:00 на Youtube-канале благотворительного фонда.

21 апреля в 19:30 пройдет вебинар на тему "Тревожность. Ее истоки и как с ней быть". Проведет его клинический психолог и арт-терапевт Екатерина Усманова.

В этот же день в 19:00 пройдет онлайн-лекция с советами, откуда брать силы и как побороть тревожность. Ее прочитает практикующий психолог, автор и ведущая тренингов в сфере отношений Юлия Алексеева.

22 апреля в 11:00 начнется конференция о мошенничестве во время пандемии. Москвичи узнают способы обезопасить себя и близких от обмана, познакомятся с новыми методами обмана, используемыми псевдоблаготворителями в интернете, и узнают, как отличить настоящих волонтеров и соцработников от мошенников.

24 апреля в 12:00 пройдет онлайн-встреча с родителями, потерявшими ребенка. Они смогут поделиться своими чувствами с людьми, которые тоже пережили такую утрату.