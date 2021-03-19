Еще 1 902 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице еще 1 902 пациента выздоровели после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По данным Оперштаба, число вылечившихся от коронавирусной инфекции достигло 928 156 человек. За последние сутки в Москве выявили 1 809 новых случаев COVID-19. За этот же период были госпитализированы 716 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, сколько россиян обладают иммунитетом к COVID-19. Всего с начала пандемии в России переболели коронавирусом около 4,3 миллиона человек.