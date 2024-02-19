19 февраля, 16:46Общество
Более 53 тысяч человек приняты в ВС РФ для участия в СВО с 1 января – Медведев
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Более 53 тысяч человек с 1 января 2024 года приняты на службу в Вооруженные силы России (ВС РФ) для участия в СВО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Надеюсь, что все то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится", – подчеркнул Медведев в ходе совещания глав регионов в Грозном.
По словам зампреда российского Совбеза, процесс принятия на службу идет неплохо. И регионы, и округа России продолжают активно работать в этом направлении, сказал он.
Ранее Медведев подчеркивал, что за прошлый год в интересах объединенной группировки войск РФ было привлечено более 500 тысяч человек. Из них 420 тысяч граждан поступили на службу по контракту, а еще 80 тысяч – в качестве добровольцев.
Медведев уверен, что РФ сможет победить в спецоперации уже в скором времени. Сейчас РФ не уступает другим странам мира в военной сфере, заключил он.
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