В Совете Федерации призвали информировать пациентов о видеонаблюдении в кабинетах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что пациентов следует заранее предупреждать о видеонаблюдении в кабинете медучреждения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На мой взгляд, информирование пациентов о том, что ведется видеонаблюдение, необходимо. Конечно, можно упростить информирование, разместив таблички в доступных для ознакомления местах, например при входе в кабинет", – заявила сенатор.

Кусайко подчеркнула, что сам факт установки камер предусмотрен Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Несмотря на наличие документа, формально в нем не регламентируется, какой должна быть система видеонаблюдения и где можно устанавливать устройства.

"Установка камер, как и осуществление видеосъемки в медицинских организациях, не противоречит существующему законодательству. То есть запрет не распространяется на осуществление видеосъемки, запрет касается распространения или публикации записи", – уточнили в Совфеде.

Ранее инцидент, связанный с системой видеонаблюдения, произошел в калининградском роддоме № 4. Местная жительница пришла на прием к гинекологу и обнаружила камеру напротив кушетки для пациента. По словам девушки, о съемке ее не предупреждали, она обратилась в прокуратуру.

По словам главного врача роддома Олега Седнева, съемка в кабинетах не нарушает права граждан. Специалист объяснил, что сделано это было с целью снизить количество конфликтов между пациентами и медиками.

