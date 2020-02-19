В Совете Федерации призвали информировать пациентов о видеонаблюдении в кабинетах

19 февраля, 13:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что пациентов следует заранее предупреждать о видеонаблюдении в кабинете медучреждения. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"На мой взгляд, информирование пациентов о том, что ведется видеонаблюдение, необходимо. Конечно, можно упростить информирование, разместив таблички в доступных для ознакомления местах, например при входе в кабинет", – заявила сенатор.
Кусайко подчеркнула, что сам факт установки камер предусмотрен Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Несмотря на наличие документа, формально в нем не регламентируется, какой должна быть система видеонаблюдения и где можно устанавливать устройства.
"Установка камер, как и осуществление видеосъемки в медицинских организациях, не противоречит существующему законодательству. То есть запрет не распространяется на осуществление видеосъемки, запрет касается распространения или публикации записи", – уточнили в Совфеде.
Ранее инцидент, связанный с системой видеонаблюдения, произошел в калининградском роддоме № 4. Местная жительница пришла на прием к гинекологу и обнаружила камеру напротив кушетки для пациента. По словам девушки, о съемке ее не предупреждали, она обратилась в прокуратуру.
По словам главного врача роддома Олега Седнева, съемка в кабинетах не нарушает права граждан. Специалист объяснил, что сделано это было с целью снизить количество конфликтов между пациентами и медиками.
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