В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главный врач калининградского роддома № 4 Олег Седнев заявил, что установка видеокамер в кабинетах гинекологов не противоречит законодательным нормам. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 11 февраля, жительница Калининграда обратилась в региональный Минздрав и прокуратуру, так как на приеме в кабинете ультразвуковой диагностики увидела напротив кушетки для пациентов видеокамеру. По словам девушки, о съемках ее не предупреждали. Пациентка считает, что видеонаблюдение нарушает ее права.

По словам Олега Седнева, данная система предназначена для контроля за врачами.

"Эти съемки не носят личный характер, на них практически исключено изображение пациента, идентифицировать его невозможно. Видно рабочее место врача. Информация вся закрытая, расширить объем получаемой информации не представляется возможным технически", – объяснил главврач.

По словам специалиста, позиция пациента дополнительно затемняется на аппаратном уровне при установке камер.

Сам факт установки камеры он мотивирует обязательствами по видеомониторингу работы врачей и их общения с пациентами. В заявлении Седнева подчеркивается, что после организации наблюдения конфликты между врачами и больными почти прекратились.

На данный момент по факту обращения местной жительницы сотрудники Следственного управления СК по Калининградской области проводят предварительную проверку. Ситуацию контролируют в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что гинекологи стали самыми востребованными медицинскими специалистами в Москве. В неофициальном рейтинге они обогнали постоянных лидеров – стоматологов.

