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10:23

В Совфеде предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные

общество

10:23

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни, сообщает Агентство "Москва".

"Давайте сделаем как на Западе, в Германии, например. Там есть практика: в 20:00 (в пятницу – прим. M24.ru) крупные сети закрываются и до утра понедельника фактически закрыты", – пояснил он.

При этом сенатор уточнил, что магазины шаговой доступности и небольшие оптовые торговые точки открыты и в выходные.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин считает, что в этой ситуации не совсем целесообразно ориентироваться на западные страны. По его словам, европейцы привыкли в тому, что "это данность". А те, кто был в России, "поражаются и завидуют" тому, что здесь открыты магазины и в выходные дни.

По мнению эксперта, прежде всего следует думать о целях такого регулирования и об удобствах для самого потребителя. С одной стороны, ограничение работы супермаркетов в выходные дни откроет нишу для малого и среднего бизнеса, полагает Ионкин.

Крупные супермаркеты хотят закрывать на выходные

общество

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