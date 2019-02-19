Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:25

Туристический поток в Ингушетию увеличился вдвое

общество туризм

13:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров заявил о росте туристического потока, который был зафиксирован в 2018 году. В прошлом году этот регион посетили 60 тысяч человек.

Он отметил, что два года назад республику посетили всего лишь 1500 иностранцев из 30 тысяч туристов, а в 2018 году – уже около 6000 иностранных гостей и всего 60 тысяч туристов.

"Для регионов, где постоянно иностранные туристы бывают, например, для Питера, наверное, это смешно. Но для нас, где вчера не то что из других стран, а из регионов России боялись приезжать, сегодня это колоссальная цифра", – сказал Евкуров в интервью News.ru.

Он связывает эту положительную динамику с тем, что в последнее время в республике активно развивается инфраструктура. В Ингушетии улучшается горнолыжная трасса, пешие виды туризма, гостевые дома, экстремальный туризм. Глава республики добавил, что развитие затрагивает не только столицу региона – Магас, но и другие районы.

Ранее сообщалось, что Москва возглавила рейтинг туристических направлений по России на Масленицу. Санкт-Петербург занимает второе место, замыкает тройку лидеров Ярославль.

общество туризм

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика