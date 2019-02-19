Туристический поток в Ингушетию увеличился вдвое

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Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров заявил о росте туристического потока, который был зафиксирован в 2018 году. В прошлом году этот регион посетили 60 тысяч человек.

Он отметил, что два года назад республику посетили всего лишь 1500 иностранцев из 30 тысяч туристов, а в 2018 году – уже около 6000 иностранных гостей и всего 60 тысяч туристов.

"Для регионов, где постоянно иностранные туристы бывают, например, для Питера, наверное, это смешно. Но для нас, где вчера не то что из других стран, а из регионов России боялись приезжать, сегодня это колоссальная цифра", – сказал Евкуров в интервью News.ru.

Он связывает эту положительную динамику с тем, что в последнее время в республике активно развивается инфраструктура. В Ингушетии улучшается горнолыжная трасса, пешие виды туризма, гостевые дома, экстремальный туризм. Глава республики добавил, что развитие затрагивает не только столицу региона – Магас, но и другие районы.

Ранее сообщалось, что Москва возглавила рейтинг туристических направлений по России на Масленицу. Санкт-Петербург занимает второе место, замыкает тройку лидеров Ярославль.