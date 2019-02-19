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12:59

Познер попросил прощения за шутку о китайцах

общество

12:59

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Телеведущий Владимир Познер принес извинения за неудачную шутку в адрес китайцев, которую он допустил в фильме из серии его путешествий с Иваном Ургантом "Самые. Самые. Самые" о странах Скандинавии и Финляндии.

В передаче Познер произнес фразу "Я не окосел?", увидев большое количество туристов из Китая в резиденции Санта-Клауса. Шутка телеведущего возмутила архитектора-градостроителя Туяну Басанову, которая обратилась в Общественную коллегию по жалобам на прессу.

Зрительница указала, что она как "представитель азиатской национальности коренного народа Сибири" считает, что подобные высказывания "неприемлемы" и не должны звучать на федеральном канале, передает РИА Новости.

"Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. <...> Я приношу свои извинения: я сострил и сострил очень неудачно... Прошу принять мои извинения абсолютно искренние", – заявил Познер во время заседания коллегии, где рассматривалась жалоба Басановой.

Председатель коллегии, глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что решение по жалобе будет вынесено во вторник, 19 февраля, а обнародовано не позднее чем через три недели.

В октябре 2018 года исследовательская группа ЦИРКОН представила доклад "Образ журналиста в массовом сознании россиян". Согласно опросу, граждане страны признали самыми авторитетными журналистами Владимира Соловьева, Андрея Малахова и Владимира Познера.

общество

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