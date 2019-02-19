Познер попросил прощения за шутку о китайцах

Телеведущий Владимир Познер принес извинения за неудачную шутку в адрес китайцев, которую он допустил в фильме из серии его путешествий с Иваном Ургантом "Самые. Самые. Самые" о странах Скандинавии и Финляндии.
В передаче Познер произнес фразу "Я не окосел?", увидев большое количество туристов из Китая в резиденции Санта-Клауса. Шутка телеведущего возмутила архитектора-градостроителя Туяну Басанову, которая обратилась в Общественную коллегию по жалобам на прессу.
Зрительница указала, что она как "представитель азиатской национальности коренного народа Сибири" считает, что подобные высказывания "неприемлемы" и не должны звучать на федеральном канале, передает РИА Новости.
"Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. <...> Я приношу свои извинения: я сострил и сострил очень неудачно... Прошу принять мои извинения абсолютно искренние", – заявил Познер во время заседания коллегии, где рассматривалась жалоба Басановой.
Председатель коллегии, глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что решение по жалобе будет вынесено во вторник, 19 февраля, а обнародовано не позднее чем через три недели.
В октябре 2018 года исследовательская группа ЦИРКОН представила доклад "Образ журналиста в массовом сознании россиян". Согласно опросу, граждане страны признали самыми авторитетными журналистами Владимира Соловьева, Андрея Малахова и Владимира Познера.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.