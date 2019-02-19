Без осадков и до минус 2 градусов ожидается в Москве 19 февраля

Переменная облачность, без осадков и до 5 градусов мороза ожидается в Москве и области во вторник, 19 февраля, сообщает портал "Метеоновости".
Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.
Максимальная температура воздуха в городе будет колебаться от 0 до минус 2 градусов, по области – от 0 до минус 5. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, но в порывах может набирать скорость до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление в середине дня будет приближено к норме и составит 748 миллиметров ртутного столба.
Синоптики предупредили, что на дорогах и тротуарах будет скользко.
В среду, по прогнозам, на столицу обрушится мокрый снег. Специалисты не исключили, что до конца рабочей недели может выпасть до десяти миллиметров осадков. Кроме того, в городе будет ветрено.
Суровая погода ждет жителей столицы в День защитника Отечества. В ночь на 23 февраля похолодает до 16 градусов мороза. А днем будет от минус 4 до минус 9 градусов.
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