Гололед и около нуля. Синоптики рассказали о погоде во вторник

Облачная погода без осадков ожидает москвичей во вторник, 19 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В ночь на 19 февраля столбики термометров опустятся до минус 10−12 градусов. Осадки маловероятны. Западный ветер, переходящий в юго-западный, будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду.
Днем во вторник ожидается переменная облачность. Температура поднимется до -2.. 0 градусов. На дорогах и тротуарах будет скользко. Кроме того, юго-западный ветер в порывах может набирать скорость до 15 метров в секунду.
В среду по прогнозам, на столицу обрушится мокрый снег. Специалисты не исключили, что до конца рабочей недели может выпасть до десяти миллиметров осадков. Кроме того, в городе будет ветрено.
Ранее синоптики предупредили о суровой погоде, которая ждет жителей столицы в День защитника Отечества. В ночь на 23 февраля похолодает до 16 градусов мороза. А днем будет 4–9 градусов ниже нуля, уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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