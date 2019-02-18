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18 февраля, 23:49

Гололед и около нуля. Синоптики рассказали о погоде во вторник

общество погода

18 февраля, 23:49

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода без осадков ожидает москвичей во вторник, 19 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на 19 февраля столбики термометров опустятся до минус 10−12 градусов. Осадки маловероятны. Западный ветер, переходящий в юго-западный, будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду.

Днем во вторник ожидается переменная облачность. Температура поднимется до -2.. 0 градусов.
На дорогах и тротуарах будет скользко. Кроме того, юго-западный ветер в порывах может набирать скорость до 15 метров в секунду.

В среду по прогнозам, на столицу обрушится мокрый снег. Специалисты не исключили, что до конца рабочей недели может выпасть до десяти миллиметров осадков. Кроме того, в городе будет ветрено.

Ранее синоптики предупредили о суровой погоде, которая ждет жителей столицы в День защитника Отечества. В ночь на 23 февраля похолодает до 16 градусов мороза. А днем будет 4–9 градусов ниже нуля, уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Климат-контроль": когда в столицу придут морозы

общество погода

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