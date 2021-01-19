Ученые выяснили, почему люди слышат голоса умерших

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Исследователи из Даремского университета в Великобритании рассказали, что люди могут слышать голоса умерших из-за склонности к состояниям измененного сознания и хорошей фантазии, сообщает "Газета.ру".

Ученые провели собственное исследование, в рамках которого пригласили 65 медиумов из Национального союза спиритуалистов Великобритании. После их опроса они пришли к выводу, что около 45% медиумов слышат голоса ежедневно, при этом 79% отметили, что голоса извне стали для них уже частью жизни.

Кроме того, у медиумов наблюдался высокий уровень абсорбции. Исследователи пояснили, что в психологии абсорбцией называется восприимчивость человека к гипнозу, медитации, наркотическому опьянению. По их словам, такие люди склонны фантазировать и обладают образным мышлением.

Также специалисты опросили 143 человека, которые не причисляют себя к медиумам. Выяснилось, что часть из них также сталкивалась с голосовыми галлюцинациями и имела склонность к абсорбции. Однако, по словам ученых, у медиумов эти явления встречаются намного чаще.

"Спиритуалисты склонны сообщать о необычных слуховых явлениях, которые появляются на ранних этапах жизни, носят положительный характер и которые спиритуалисты часто способны контролировать. Понимание того, как это происходит, способно помочь нам лучше понять феномен неконтролируемых и мучительных слуховых галлюцинаций", – рассказал соавтор исследования Питер Мозли.

Ученые выразили мнение, что их исследование поможет лучше разобраться в причинах возникновения слуховых галлюцинаций, в том числе и при психических заболеваниях.

Ранее психиатр Алексей Казанцев рассказал, что психоз является острым состоянием, которое характеризуется нарушением ориентации человека в окружающей обстановке и времени. По словам специалиста, при психозе у человека могут быть галлюцинации – зрительные, слуховые и тактильные. Также у больных могут появляться бредовые идеи.

