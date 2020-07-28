Врач рассказал, как распознать психоз

Фото: depositphotos/spukkato

Психоз является острым состоянием, которое характеризуется нарушением ориентации человека в окружающей обстановке и времени, рассказал психиатр и нарколог Алексей Казанцев. Об этом сообщает News.ru.

По словам специалиста, при психозе у человека могут быть галлюцинации – зрительные, слуховые и тактильные. Также у больных могут появляться бредовые идеи.

"Человеку, к примеру, может казаться, что его преследуют или же вокруг ведется заговор. При психозе пациенты также сталкиваются с двигательными расстройствами – они пытаются убежать от людей, спрятаться, напасть на кого-нибудь или застыть на месте", – рассказал Казанцев.

По словам специалиста, заболевание может быть обусловлено приемом токсических веществ, генетической предрасположенностью и психологическими потрясениями.

Ранее были опубликованы результаты опроса ВЦИОМ. Как оказалось, в России 20 процентов населения хорошо осведомлены о шизофрении, еще 70 процентов знают о симптомах болезни в общих чертах.

По словам директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина, 26 процентов россиян считают, что за последние 5-10 лет отношение в обществе к людям с психическими заболеваниями улучшилось.

В Минздраве также составили список самых распространенных психических расстройств у россиян. На первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 000 647 жителей страны. Такие расстройства наиболее характерны для людей молодого и среднего возраста. На втором месте находятся психозы, состояния слабоумия и шизофрения. А третье место занимает умственная отсталость.

