Ученые назвали новый признак скорой смерти

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О высоком риске сердечного приступа, инсульта и скорой смерти может свидетельствовать разница в артериальном давлении, измеренном на правой и левой руке. Об этом заявила группа международных ученых, сообщает "Мир 24".

Исследователи проанализировали результаты 24 различных научных публикаций. Специалисты изучили данные около 54 тысяч человек из США, Европы, Африки и Азии. Ученые обращали внимание на разницу артериального давления между руками и отслеживали число смертей, сердечных приступов и инсультов, которые случились в течение десяти лет.

Медики пришли к выводу, что разница между показателями верхнего артериального давления в двух руках говорит о сужении или жесткости артерий, а это влияет на кровоток. Ученые отмечают, что каждый дополнительный миллиметр ртутного столба разницы увеличивал риск инфаркта, инсульта и стенокардии на 1% в течение десяти следующих лет.

Ранее ученые сообщили, что замена мяса растительным белком позволяет снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов. Эксперты из США проводили исследование, в котором приняли участие более 43 тысяч человек, средний возраст которых составляет 53 года. На протяжении 30 лет они передавали ученым данные об образе жизни, рационе, состоянии здоровья.

Перед началом эксперимента ни у одного из участников не было обнаружено заболеваний сердца и сосудов. Однако во время исследований эксперты зафиксировали почти 4,5 тысячи случаев ишемической болезни сердца. 1 860 случаев закончились смертью.