Небольшой снег и до 8 градусов мороза ожидаются в Москве

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В субботу, 19 января, в Москве ожидаются небольшой снег и до -8 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столица и область окажутся в тыловой части активного циклона, центр которого сместится на северо-восток Европейской России. Откроется дорога холодным северо-западным ветрам. С прохождением вторничных холодных атмосферных фронтов при переменной облачности, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -5...-3, по области -8...-3 градуса", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в выходные жителей столичного региона ожидает очень изменчивая погода. Специалисты предупредили о резких перепадах температуры, снегопадах и сильной гололедице.

По словам синоптиков, в Москве и области в ближайшие дни погода будет "исключительно изменчивой". Если в пятницу температура поднялась до +2 градусов, то утром в субботу будет 8 градусов мороза, а днем – минус 6. В ночь на воскресенье похолодает до минус 10, а днем – минус 4.

Погодные условия специалисты охарактеризовали как "исключительно сложные". По прогнозам, с приходом холодного атмосферного фронта не только вернется мороз, но и усилится ветер, пройдет мокрый снег.

По словам метеорологов, московские зимы за последние 100 лет стали теплее примерно на четыре градуса. Также Также климатологи спрогнозировали, что январские оттепели в столице с годами станут более частым явлением.