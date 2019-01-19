Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:15

Небольшой снег и до 8 градусов мороза ожидаются в Москве

общество погода

08:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В субботу, 19 января, в Москве ожидаются небольшой снег и до -8 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столица и область окажутся в тыловой части активного циклона, центр которого сместится на северо-восток Европейской России. Откроется дорога холодным северо-западным ветрам. С прохождением вторничных холодных атмосферных фронтов при переменной облачности, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -5...-3, по области -8...-3 градуса", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в выходные жителей столичного региона ожидает очень изменчивая погода. Специалисты предупредили о резких перепадах температуры, снегопадах и сильной гололедице.

По словам синоптиков, в Москве и области в ближайшие дни погода будет "исключительно изменчивой". Если в пятницу температура поднялась до +2 градусов, то утром в субботу будет 8 градусов мороза, а днем – минус 6. В ночь на воскресенье похолодает до минус 10, а днем – минус 4.

Погодные условия специалисты охарактеризовали как "исключительно сложные". По прогнозам, с приходом холодного атмосферного фронта не только вернется мороз, но и усилится ветер, пройдет мокрый снег.

По словам метеорологов, московские зимы за последние 100 лет стали теплее примерно на четыре градуса. Также Также климатологи спрогнозировали, что январские оттепели в столице с годами станут более частым явлением.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика