Около четверти месячной нормы осадков выпало в столице за двое суток

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
За двое суток в столице выпала почти четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
По данным синоптиков, за последние два дня в городе выпало 24 процента месячной нормы влаги, которая в январе насчитывает 42 миллиметра, передает "Интерфакс".
При этом в городе все еще сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого в пятницу могут достигать 12-17 метров в секунду. По прогнозу метеорологов, в столице возможен небольшой кратковременный снег. Температура воздуха составит от минус 6 до минус 4 градусов.
Ранее сообщалось, что сугробы в столице к концу недели вырастут на 12–14 сантиметров. Это значит, что высота покрова приблизится к климатической норме.
Также отмечалось, что в выходные ветер стихнет, а вероятность осадков сохранится. Ночи, как и прежде, будут морозными: в Москве минус 5–8 градусов, днем будет преобладать температура минус 2–5 градусов. Средние показатели выше нормы почти на четыре градуса.
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