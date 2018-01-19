Около четверти месячной нормы осадков выпало в столице за двое суток

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За двое суток в столице выпала почти четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, за последние два дня в городе выпало 24 процента месячной нормы влаги, которая в январе насчитывает 42 миллиметра, передает "Интерфакс".

При этом в городе все еще сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого в пятницу могут достигать 12-17 метров в секунду. По прогнозу метеорологов, в столице возможен небольшой кратковременный снег. Температура воздуха составит от минус 6 до минус 4 градусов.

Ранее сообщалось, что сугробы в столице к концу недели вырастут на 12–14 сантиметров. Это значит, что высота покрова приблизится к климатической норме.

Также отмечалось, что в выходные ветер стихнет, а вероятность осадков сохранится. Ночи, как и прежде, будут морозными: в Москве минус 5–8 градусов, днем будет преобладать температура минус 2–5 градусов. Средние показатели выше нормы почти на четыре градуса.