В России зафиксировали рост спроса на покупку одежды и обуви

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Россияне стали активнее тратить деньги на одежду и обувь в сравнении с показателями 2022 года. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на эксперта по управлению fashion-ассортиментом Галину Кравченко.

"Настроение у людей изменилось. Нельзя постоянно оставаться в напряжении, хочется получать удовольствие от жизни здесь и сейчас", – заявила она.

По словам эксперта, потребитель уже достаточно хорошо разбирается в рынке и готов потратить время на поиск скидок и выгодных предложений.

В частности, покупатели готовы приобрести недорогие трикотаж, носки, колготки и изделия из денима. В связи с этим, предположила Кравченко, компании сегментов "эконом" и "средний минус" будут активнее развиваться в 2024 году.

Ранее стало известно, что россияне чаще стали совершать крупные покупки во время распродаж.

Так, в прошлом году крупные покупки во время распродаж делали 13% опрошенных, в этом году – 17%, то есть почти каждый пятый. Также выросла и значимость рекламы – благодаря ей во время распродаж вещи покупают 40% респондентов против 21% в таком же периоде 2022 года.

