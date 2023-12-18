Комитет Госдумы по охране здоровья не поддержал запрет на аборты в частных клиниках – СМИ

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У россиян должно быть право самостоятельного выбора врача и медицинской организации для проведения искусственного прерывания беременности, уверены депутаты комитета Госдумы РФ по охране здоровья. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на соответствующее письмо, направленное в адрес председателя ГД РФ Вячеслава Володина.

Из документа следует, что профильный комитет не поддержал законопроект о запрете абортах в российских частных клиниках. Парламентарии отметили, что необходимо развивать механизмы доабортных консультаций. Благодаря последним в прошлом году удалось сохранить более 47 тысяч беременностей, указывается в письме.

Также депутаты предложили продолжить информировать женщин о мерах государственной поддержки и усилить контроль за работой частных клиник. По информации издания, рассмотрение инициатив по ограничениям абортов требует "тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин".

По словам юриста Софьи Волковой, в случае ограничения доступа к частным медицинским учреждения будут затронуты права пациентов. Она подчеркнула, что государственные больницы будут перегружены в случае подобных запретов.

Кроме того, женщина, ожидая очереди, может пропустить допустимый законом срок на аборт без наличия медицинских показаний, подчеркнула Волкова. По ее мнению, опыт полностью запретившей с 2021 года аборты Польши показал негативные последствия такого решения.

В результате запрета в европейской стране побили исторический рекорд самого низкого уровня рождаемости, уточнила она. По данным издания, среднее число детей на одну женщину в Польше упало с 1,55 ребенка в 1993 году и 1,42 – в 2019 году – до 1,26 в 2022 году.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России нет запретов на аборты. Президент РФ указал, что, несмотря на заинтересованность властей в сохранении жизней детей и улучшении демографической ситуации, права и свободы женщин должны соблюдаться.



13 декабря в Госдуму РФ был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.

Уточняется, что нововведение было составлено "в целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений" во время и после абортов.

Путин заявил, что решение проблемы рождаемости лежит в сфере материального благосостояния