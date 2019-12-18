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Общество

11:18

В Госдуме приняли закон о новых механизмах переселения из аварийного жилья

общество власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о новых механизмах переселения граждан из аварийного жилья. Об этом информирует Агентство "Москва".

Согласно проекту, предлагалось добавить в компетенцию органов госвласти в области жилищных отношений полномочия по определению оснований и порядка признания многоквартирного дома аварийным.

Также отмечается, что те жильцы, которые приобрели право собственности на помещение в многоквартирном доме после признания его аварийным и подготовке к сносу, тоже будут иметь право на выплаты за изымаемую квартиру не выше стоимости жилого помещения.

Помимо этого, сообщается, что региональные органы власти смогут сами устанавливать дополнительные меры поддержки таким гражданам в том случае, если на момент вынесения решения об аварийности здания они не имеют другого пригодного места жительства.

Ранее в Госдуме рассказали, сколько законов было принято депутатами нижней палаты парламента за 2019 год. Также сообщалось, что в настоящий момент на их рассмотрении находится свыше тысячи законопроектов.

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