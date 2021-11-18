Москва 24: специалисты расскажут о правах и обязанностях мужчин в семье и социуме

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19 ноября в Общественной палате РФ состоится межрегиональный форум "Культура отцовства: права и обязанности мужчин в семье и социуме".

Речь пойдет о развитии гражданских и государственных мер поддержки семьи и отцовства. В мероприятии примут участие:



уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева;

начальник управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;

председатель Совета отцов при московском омбудсмене Алексей Чегодаев.

Смотрите прямую трансляцию 19 ноября в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.