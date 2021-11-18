В Госдуме поддержали идею новой выплаты для борющихся с коронавирусом медиков

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших коронавирусом, сообщает RT.

По ее мнению, это хорошая идея. Она заявила о необходимости продолжить практику, когда врачи, работающие в "красных" зонах, и социальные работники должны получать дополнительные выплаты.

Бессараб напомнила, что сейчас из федерального бюджета выделяются специальные надбавки к зарплате за особые условия труда. Она также считает, что этого недостаточно для того, чтобы "компенсировать детям отсутствие дома родителей".

"А ведь все это длится уже больше года. И это, конечно, катастрофа, когда ребенок растет, зная, что мама хоть и выполняет очень важную сегодня работу, но она далеко. Поэтому было бы здорово также предусмотреть путевки, например оздоровительного отдыха для деток медицинских работников. Выделить средства из бюджета и на следующий каникулярный период дать возможность мамам вместе с детьми отдохнуть, чтобы таким образом поправить и здоровье, и эмоциональное состояние в семье", – заключила член комитета Госдумы.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших коронаврусом. Парламентарий напомнил, что на протяжении всего года работники системы здравоохранения помогают сотням тысяч пациентов с COVID-19. При этом медики испытывают огромную физическую и эмоциональную нагрузку, у них нет возможности посвящать столько времени и сил своим семьям, как до наступления пандемии.