Назван способ бесплатно поесть в McDonald's

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Сотрудница McDonald's поделилась советом, как можно бесплатно поесть в сети ресторанов. Видео жительницы США было размещено в TikTok, сообщает издание Daily Mirror.

По словам работника фастфуда, если персонал спутал блюда в заказе или клиент был вынужден долго ждать, то заказ могут поменять. Кроме того, клиенту могут вернуть деньги.

Как подчеркивает работник, главное – общаться с персоналом ресторана корректно. Девушка обратила внимание, что сотрудникам сети общественного питания будет неприятно слышать недовольство и крик от клиента.

Ранее стало известно, что для покупки бургеров в McDonald's в Москве потребуется регистрация через смартфон. Систему QR-кодов вводит большинство популярных кафе, баров и ресторанов.