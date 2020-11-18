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Общество

14:00

Названы самые дорогие для жизни города в мире

общество экономика

Фото: ТАСС/Goran Stanzl/PIXSELL/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Организация The Economist Intelligence Unit провела исследование, в ходе которого выявила самые дорогие для жизни города мира в период пандемии, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В лидерах рейтинга оказались Гонконг, Париж и Цюрих. До этого в верхних строчках долгое время значились Сингапур и Осака.

По мнению экспертов, изменения связаны с влиянием коронавируса на доллар. Валюты Западной Европы и Северной Азии укрепились на фоне ослабшей американской, что повлекло за собой увеличение стоимости товаров и услуг в европейских городах.

Исследователи также подмечают, что в Сингапуре во время пандемии произошел отток иностранных рабочих, после чего цены упали. А в Осаке сократились потребительские цены и появились субсидии на общественный транспорт от правительства Японии.

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара. К такому выводу пришли аналитики Citigroup, которые прогнозируют обвал курса доллара в 2021 году на 20 процентов при распространении препарата от COVID-19.

Кроме того, на курс американской валюты повлияет мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, уверены специалисты. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.

Курсу доллара прогнозируют обвал из-за вакцинации от коронавируса

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