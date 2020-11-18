Названы самые дорогие для жизни города в мире

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Организация The Economist Intelligence Unit провела исследование, в ходе которого выявила самые дорогие для жизни города мира в период пандемии, сообщает сайт "Аргументы и факты".
В лидерах рейтинга оказались Гонконг, Париж и Цюрих. До этого в верхних строчках долгое время значились Сингапур и Осака.
По мнению экспертов, изменения связаны с влиянием коронавируса на доллар. Валюты Западной Европы и Северной Азии укрепились на фоне ослабшей американской, что повлекло за собой увеличение стоимости товаров и услуг в европейских городах.
Исследователи также подмечают, что в Сингапуре во время пандемии произошел отток иностранных рабочих, после чего цены упали. А в Осаке сократились потребительские цены и появились субсидии на общественный транспорт от правительства Японии.
Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара. К такому выводу пришли аналитики Citigroup, которые прогнозируют обвал курса доллара в 2021 году на 20 процентов при распространении препарата от COVID-19.
Кроме того, на курс американской валюты повлияет мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, уверены специалисты. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.
Курсу доллара прогнозируют обвал из-за вакцинации от коронавируса
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