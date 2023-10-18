18 октября, 16:51События
Москва 24: юристы расскажут о социальной помощи матерям
Фото: depositphotos/oksun70
19 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Материнство и трансформация социальной поддержки: от льгот – к возможностям".
Какие меры социальной помощи женщинам, воспитывающим детей, действительно эффективны и способны обеспечить их материальную стабильность в период декрета и после него? Об этом и многом другом расскажут:
- заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Инна Святенко;
- адвокат по семейным делам, действующий член Адвокатской палаты Москвы Марина Дубровская;
- адвокат по семейным делам, действующий член Адвокатской палаты Москвы Ирина Кузнецова.
Смотрите прямую трансляцию 19 октября в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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