Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 16:51

События

Москва 24: юристы расскажут о социальной помощи матерям

Фото: depositphotos/oksun70

19 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Материнство и трансформация социальной поддержки: от льгот – к возможностям".

Какие меры социальной помощи женщинам, воспитывающим детей, действительно эффективны и способны обеспечить их материальную стабильность в период декрета и после него? Об этом и многом другом расскажут:

  • заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Инна Святенко;
  • адвокат по семейным делам, действующий член Адвокатской палаты Москвы Марина Дубровская;
  • адвокат по семейным делам, действующий член Адвокатской палаты Москвы Ирина Кузнецова.

Смотрите прямую трансляцию 19 октября в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика