Москва 24: юристы расскажут о социальной помощи матерям

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19 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Материнство и трансформация социальной поддержки: от льгот – к возможностям".

Какие меры социальной помощи женщинам, воспитывающим детей, действительно эффективны и способны обеспечить их материальную стабильность в период декрета и после него? Об этом и многом другом расскажут:



заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Инна Святенко;

адвокат по семейным делам, действующий член Адвокатской палаты Москвы Марина Дубровская;

адвокат по семейным делам, действующий член Адвокатской палаты Москвы Ирина Кузнецова.

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Смотрите прямую трансляцию 19 октября в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.