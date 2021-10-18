Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную конфликтам в родительских чатах

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19 октября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится круглый стол "Родительские чаты: инструкция по выживанию".

О причинах конфликтов в родительских чатах расскажут:



директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов;

председатель совета отцов при московском омбудсмене, директор по развитию союза отцов Алексей Чегодаев;

директор по развитию национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко (онлайн);

старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований Института общественных наук РАНХиГС, кандидат психологических наук Кирилл Хломов;

главный редактор медиа про образование и воспитание детей "Мел" Надежда Папудогло.

Смотрите прямую трансляцию 19 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.