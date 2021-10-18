Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную конфликтам в родительских чатах

Фото: depositphotos/dmitrimaruta
19 октября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится круглый стол "Родительские чаты: инструкция по выживанию".
О причинах конфликтов в родительских чатах расскажут:
- директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов;
- председатель совета отцов при московском омбудсмене, директор по развитию союза отцов Алексей Чегодаев;
- директор по развитию национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко (онлайн);
- старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований Института общественных наук РАНХиГС, кандидат психологических наук Кирилл Хломов;
- главный редактор медиа про образование и воспитание детей "Мел" Надежда Папудогло.
Смотрите прямую трансляцию 19 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.