Облачная с прояснениями погода установится в пятницу в Москве

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Облачная с прояснениями погода ожидается в московском регионе в пятницу, 18 октября. В отдельных районах может пройти небольшой дождь.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 12-14 градусов тепла, по области – 9-14 градусов", – сообщает портал "Метеоновости".

Отмечается, что будет дуть западный ветер с порывами силой от 4 до 9 метров в секунду.

Синоптики дополняют, что атмосферное давление в середине дня установится в значении 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 60%.

Ранее в Москве был побит температурный рекорд 130-летней давности. Воздух прогрелся почти до +18 градусов тепла.