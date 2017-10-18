Россиянам могут разрешить рубить елки к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россиянам предлагают разрешить самостоятельно вырубать елки и другие хвойные деревья к Новому году.

Поправки в Лесной кодекс разработал зампред комитета по природным ресурсам и экологии заксобрания Карелии Алексей Орлов. С коллегами Тимуром Зорняковым и Евгением Беседным он направил законопроект на рассмотрение регионального парламента, сообщает RT.

Сейчас елки могут рубить лишь компании или индивидуальные предприниматели. Вырубка елей гражданами запрещена, а нарушителей наказывают штрафами, возможна также уголовная ответственность. По мнению автора идеи, нынешние запреты не действуют, и многие люди ради елки идут на преступление.

Законно приобрести хвойное дерево можно на елочных базарах, в интернет-магазинах, лесных хозяйствах или на специальных плантациях. Но, по словам Орлова, это могут сделать только жители крупных городов: в удаленных районах такой инфраструктуры нет. В диких лесах есть участковые лесничества, которым и предлагается дать полномочия разрешать людям рубить елки.

После рассмотрения региональным парламентом законопроект внесут в Госдуму. В нижней палате российского парламента предложение уже поддержали. В частности, за высказался член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин. Он отметил, что много елок на базарах не раскупается и пропадает зря. Будет лучше, если люди будут ездить за елкой в лес сами при необходимости, считает Фокин.

Против инициативы выступили экологи. Исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин настоял на необходимости серьезного регламента, если идею все же поддержат. Нужно определить территорию, где можно рубить елки, добавил он. Нагибин уточнил, что есть сильно заросшие леса, в которых вместо санитарных действий можно было бы разрешить рубить деревья. "Но ведь там, где лес растет плотно, елочка красивой быть не может", – заключил эколог.

Бизнесмены же считают, что большинству людей идея окажется неинтересна и они продолжат покупать деревья на елочных базарах. Это не требует лишних усилий и позволяет тщательно выбирать елку, что удобнее для покупателей.

Если законопроект примут, каждый сможет прийти в лес и законно выбрать себе елку для украшения дома в канун Нового года. Для этого нужно будет обратиться в лесничество, получить разрешение на вырубку дерева и узнать о расположении общедоступного леса. Цена будет зависеть от высоты дерева и может составить 200 рублей за метр.