Спрос на голосовых помощников среди российских школьников вырос на 43%

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Востребованность голосовых помощников выросла среди учащихся в школах на 43%, таймеры для учебы стали популярнее на 25%, а чат-боты – на 19%. Также школьники предпочитают учиться при помощи музыки, интерактивных досок и других инструментов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "Яндекс Рекламы".

Отмечается, что 45% школьников часто пользуются голосовыми помощниками при обучении, причем чаще всего они ищут ассистента определенного бренда.

"Сентябрь – время, когда школьники и их родители выбирают и планируют дополнительные занятия на учебный год. При выборе образовательного учреждения важную роль играет бренд школы. Так, 87% поисковых запросов про детское образование содержат название конкретных школ", – отметила бизнес-партнер индустрии EdTech в "Яндексе" Анастасия Митькина.

По ее словам, поиск конкретных названий связан с тем, что многие учебные заведения начали также работать над своим позиционированием в Сети. С начала текущего года инвестиции от рекламодателей, наблюдающиеся в категории детского образования, выросли на 70%.

Также нынешние ученики школ интересуются сферой IT и программированием. На первом месте среди пользовательских запросов по детскому программированию находятся Scratch (прирост в 30%) и Python (прирост в 16%), указано в опросе.

Согласно исследованию, на 10% чаще дети также ищут курсы по разработке игр, а их интерес к онлайн-платформе Roblox за этот год вырос на 102% в сравнении с показателями прошлого года.

Школьники и их родители в том числе достаточно часто начали искать курсы по анимации для детей (29%), 3D-графике (26%), графическому дизайну для детей (13%) и web-дизайну (46%) в сравнении с прошлым годом.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин заявлял, что родителям надо настроить функцию родительского контроля на компьютере ребенка, установить антивирус, поговорить с ним о компьютерной грамотности и попросить не хранить важные файлы на рабочем столе в период учебы.

Также он посоветовал использовать разные пароли в случае, если компьютером пользуется не только школьник, но и другие члены семьи. Фомин в том числе подчеркнул важность проведения бесед с ребенком о принципах работы компьютера.



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