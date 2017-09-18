Москвичи решили не менять правила кошения газонов во дворах

Фото: ТАСС/Николай Мошков

Более 60 процентов активных граждан не захотели менять действующие правила и поддержали регулярный покос травы в собственных дворах. Стриженые лужайки у дома чаще предпочли видеть женщины, а также участники проекта от 18 до 24 лет. Наиболее популярными ухоженные газоны оказались среди жителей ЮЗАО (65,73 процента), САО (65,34 процента) и ЗАО (64,61 процента), говорится на сайте "Активный гражданин".

Голосование стартовало 13 июня, в самом начале летнего сезона, и длилось 13 недель. Чтобы изменить правила ухода за газонами, необходимо было набрать 100 голосов от одного двора. При этом 70 процентов участников должны были выбрать вариант, который отличается от действующего регламента.

"Газонный вопрос" в этом году вызвал не меньший интерес, чем в прошлом. В новом сезоне свое мнение высказали 227 200 человек.

По действующим в столице правилам, обыкновенные газоны во дворах косят регулярно при высоте травы 10-15 сантиметров. При этом срезать ее необходимо до высоты 5-8 сантиметров.

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