Россияне назвали главные причины переработок

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Производственная необходимость и большой объем задач стали причинами сверхурочной работы для 44% россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса "VK Работа", передает ТАСС.
Каждый пятый, принявший участие в опросе, заявил, что перерабатывает ради доплат, у 12% возможные переработки прописаны в трудовом договоре.
"Каждый десятый таким образом пытается ускорить продвижение по карьерной лестнице. Еще 9% признались, что боятся потерять работу и так показывают, что нужны компании", – говорится в сообщении.
Аналитики также выяснили, что почти половина работодателей – 49% – воспринимают переработки как само собой разумеющееся, 22% опрошенных заявили, что сверхурочная работа свидетельствует о вовлеченности сотрудников и выразили готовность дополнительно оплачивать ее. При этом всегда доплачивают сотруднику за задержки на рабочем месте 38% работодателей.
Согласно исследованию, регулярно задерживаются на работе две трети сотрудников, из них 33% делают это несколько раз в неделю, 28% – пару раз в месяц, 8% – каждый день.
Около 20% респондентов также заявили, что не жалеют свободного времени на любимую работу и готовы перерабатывать ради результата.
Опрос был проведен в июле этого года, в нем приняли участие представители сфер гостиничного, ресторанного, транспортного, строительного бизнесов, а также промышленности и ЖКХ.
Ранее аналитики выяснили, что большинство перерабатывающих россиян считают причиной своего плохого самочувствия именно сверхурочную работу. Чаще всего люди жалуются на боли в спине и ухудшение зрения.
Треть россиян не была в отпуске дольше двух лет
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