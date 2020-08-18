Глава ВОЗ назвал коронавирус сложнейшим вызовом для медицины

Фото: ТАСС/DANIEL POCKETT/ЕРА

Для мирового здравоохранения коронавирус стал одним из сложнейших вызовов, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает "Газета.ру".

"С точки зрения логистики COVID-19 стал одной из самых сложных проблем, с которыми мы когда-либо сталкивались", – отметил Гебрейесус.

Он также отметил, что вирус легко передается от человека к человеку.

Ранее директор ВОЗ заявил, что разработка средств борьбы с коронавирусом COVID-19 потребует инвестиций в размере не менее 100 миллиардов долларов. Вложения необходимы на новые инструменты, особенно на вакцины, которые разрабатываются.