Кандидат в мэры Москвы Кумин обсудил с экспертами архитектуру города

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Кандидат на пост мэра столицы от КПРФ Вадим Кумин в рамках посещения лекции архитектора Алексея Комова "Метод: Архитектура прямого действия" обсудил с экспертами вопросы, которые связаны с архитектурой города, передает корреспондент Агентства "Москва".

По словам кандидата на пост мэра, не только власти, но и горожане имеют свои предложения по поводу архитектуры города. "Наша задача проектом "АрхЛаб" показать, что Москва – это не бизнес. Москва – это люди и их предложения. А власть обязана их слышать. Вот наша точка зрения. И этому посвящен наш проект", – сказал Кумин.

Он отметил, что предложения москвичей гораздо важнее предложений строительных компаний. Также Кумин подчеркнул, что представители власти должны уметь слышать предложения, которые исходят от горожан, ведь они – хозяева Москвы и не менее самих властей заинтересованы в том, чтобы город был красивым. А предложения строительных компаний, по мнению кандидата на пост мэра, направлены только на получения прибыли.

"АрхЛаб" был создан архитектором Алексеем Комовым вместе с писателем Захаром Прилепиным и Вадимом Куминым. Как сообщают авторы, он предлагает проекты реорганизации городских пространств, заставляя их "оживать" и дышать по-новому.

Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".