В столице ко Дню города благоустроят около 80 парков

18 августа, 13:30
портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве ко Дню города планируют благоустроить около 80 парков. Работы по благоустройству ведут не только в центре, но и в других районах столицы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во время обхода парка в Южном Бутово.
"Программа благоустройства города в этом году достаточно обширна и идет ускоренными темпами", – цитирует Бирюкова РИА Новости.
По его словам, работы по благоустройству завершены в парке Митино, в Битцевском парке, Братеевском каскадном парке, парке 50-летия октября.
Бирюков отметил, что Сергей Собянин лично контролирует вопросы благоустройства столичных парков.
"В целом наша программа будет завершена в сентябре. Но мэром города лично контролируются все мероприятия, связанные с обустройством парковых территорий", – сказал он.
Ранее Бирюков сообщил, что в районе Южное Бутово завершаются работы по благоустройству парка. По его словам, на территории в 140 гектаров есть пешеходно-тропиночная сеть, спортивные площадки, зоны для детей и подростков, а также для людей старшего поколения.
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