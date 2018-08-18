В столице ко Дню города благоустроят около 80 парков

портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве ко Дню города планируют благоустроить около 80 парков. Работы по благоустройству ведут не только в центре, но и в других районах столицы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во время обхода парка в Южном Бутово.

"Программа благоустройства города в этом году достаточно обширна и идет ускоренными темпами", – цитирует Бирюкова РИА Новости.

По его словам, работы по благоустройству завершены в парке Митино, в Битцевском парке, Братеевском каскадном парке, парке 50-летия октября.

Бирюков отметил, что Сергей Собянин лично контролирует вопросы благоустройства столичных парков.

"В целом наша программа будет завершена в сентябре. Но мэром города лично контролируются все мероприятия, связанные с обустройством парковых территорий", – сказал он.

Ранее Бирюков сообщил, что в районе Южное Бутово завершаются работы по благоустройству парка. По его словам, на территории в 140 гектаров есть пешеходно-тропиночная сеть, спортивные площадки, зоны для детей и подростков, а также для людей старшего поколения.