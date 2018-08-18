В парке в Южном Бутове завершаются работы по благоустройству

18 августа, 12:18
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В районе Южное Бутово завершаются работы по благоустройству парка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, на территории в 140 гектаров есть пешеходно-тропиночная сеть, спортивные площадки, зоны для детей и подростков, а также для людей старшего поколения.
"В этом парке работы практически завершены", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".
Он отметил, что на данный момент в парке проходят работы, связанные с освещением и обустройством газона.
"Сделаны специальные курганы, закрытые геотканью. Это для того, чтобы как можно быстрее проросла посеянная трава", – сказал он.
Ранее сообщалось, что вместо объекта общепита в Южном Бутове появится сквер. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным.
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