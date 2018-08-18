В парке в Южном Бутове завершаются работы по благоустройству

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В районе Южное Бутово завершаются работы по благоустройству парка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на территории в 140 гектаров есть пешеходно-тропиночная сеть, спортивные площадки, зоны для детей и подростков, а также для людей старшего поколения.

"В этом парке работы практически завершены", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

Он отметил, что на данный момент в парке проходят работы, связанные с освещением и обустройством газона.

"Сделаны специальные курганы, закрытые геотканью. Это для того, чтобы как можно быстрее проросла посеянная трава", – сказал он.

Ранее сообщалось, что вместо объекта общепита в Южном Бутове появится сквер. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным.