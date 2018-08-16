Сквер появится в Южном Бутове вместо объекта общепита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вместо объекта общепита в Южном Бутове появится сквер. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным.

Речь идет о Южнобутовской улице, комплекс "Д", корпус 22. Первоначально здесь планировалось возвести объект общественного питания площадью 799 квадратных метров и высотой 15,5 метра. Предполагалось, что здание будет иметь два этажа плюс один подземный.

По просьбе жителей района власти внесли изменения в правила землепользования и застройки Москвы, решив разбить сквер.

Москва вошла в число лидеров по показателям комфортности городской среды. Такое заявление сделал партнер и управляющий московского офиса BCG Константин Полунин.

По его словам, эксперты сравнили уровень комфорта городской среды в таких мегаполисах, как Сингапур, Нью-Йорк, Берлин, Лондон, Токио, Париж, а также Сеул, Гонконг, Шанхай, Мехико и Сан-Пауло, чтобы понять, насколько этот показатель определяет конкурентоспособность городов.

Российская столица "совершила гигантский скачок" в это сфере, считает он. Полунин подчеркнул, что по количеству фестивалей Москва входит в топ-2 в мире, а по освещенности − в первую пятерку.