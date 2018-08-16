Сквер появится в Южном Бутове вместо объекта общепита

16 августа, 16:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Вместо объекта общепита в Южном Бутове появится сквер. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным.
Речь идет о Южнобутовской улице, комплекс "Д", корпус 22. Первоначально здесь планировалось возвести объект общественного питания площадью 799 квадратных метров и высотой 15,5 метра. Предполагалось, что здание будет иметь два этажа плюс один подземный.
По просьбе жителей района власти внесли изменения в правила землепользования и застройки Москвы, решив разбить сквер.
Москва вошла в число лидеров по показателям комфортности городской среды. Такое заявление сделал партнер и управляющий московского офиса BCG Константин Полунин.
По его словам, эксперты сравнили уровень комфорта городской среды в таких мегаполисах, как Сингапур, Нью-Йорк, Берлин, Лондон, Токио, Париж, а также Сеул, Гонконг, Шанхай, Мехико и Сан-Пауло, чтобы понять, насколько этот показатель определяет конкурентоспособность городов.
Российская столица "совершила гигантский скачок" в это сфере, считает он. Полунин подчеркнул, что по количеству фестивалей Москва входит в топ-2 в мире, а по освещенности − в первую пятерку.
"Большая Москва": где можно устраивать пикники
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: